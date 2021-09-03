Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta dün 3 noktada çıkan orman yangını kontrol altında
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde dün akşam saatlerinde 3 farklı noktada çıkan orman yangını söndürüldü. Yangınlarda 5 hektarlık alan zarar gördü.
İlçedeki Şehit Emin köyü, Handere ve Çamyazı bölgelerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlara, Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü, Kars, Selim, Sarıkamış belediyeleri ile Kafkas Üniversitesinin itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangın yoğun çalışmayla kontrol altına alındıktan sonra bölgede soğutma çalışması yürütüldü.
[Fotoğraf: AA]
Tamamen söndürülen yangınlarda 5 hektar alan zarar gördü.
Etiketler: Kars Orman Yangını
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