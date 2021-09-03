Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 12:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şerbet dökülen caddeyi arılar istila etti
[Fotoğraf: TRT Haber]
Artvin'de yola şerbet döküldü. Sabahın erken saatleri itibarıyla da aç kalan arılar caddeyi istila etti. Belediye, şerbet dökülen yere şerit çekerek önlem aldı.
Artvin'de Şehit Dursun Acar Caddesi'nde yola şerbet döküldü. Bal arıları dökülen şerbette yuvalanınca vatandaş tedirgin oldu.
Cadde yaya trafiğine kapatıldı
Artvin Belediyesi zabıta ekipleri, arıların kümelendiği yürüyen merdivenleri şerit çekerek yaya ulaşımına kapattı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bal arılarının şerbeti bitirdikten sonra doğal yollardan yuvalarına dönmesi bekleniyor.
Etiketler: Artvin Doğal Yaşam
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