Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) Bursa mutfak kültürünün önemli bir unsuru olan ve başta Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi olmak üzere birçok eserde söz edilen üzüm şırası için TÜRKPATENT'e yaptığı başvuru sonuçlandı.

Yapılan inceleme sonucunda "Bursa üzüm şırası" coğrafi işaret alarak kentin tescilli lezzetleri arasına girdi.

Türkiye'nin önemli gastronomi kentleri arasında

Türkiye'nin önemli gastronomi kentleri arasında yer alan Bursa'nın lezzetlerini tescilleyerek koruma altına aldıklarını söyleyen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Halihazırda cevizli lokum, cantık, tahinli pide, Bursa döner kebabı ve süt helvası için yaptığımız başvurular da Türk Patent ve Marka Kurumunda inceleme aşamasında. Ayrıca kestane şekerinin AB tarafından tescil edilmesi için girişimlerimiz sürüyor. Bu ürünlerimizin tescil edilmesiyle ekonomik değerleri daha da artacak. Bursa’da coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" sözlerini kullandı.

Bursa döner kebabı ve pideli köftenin yanında tercih ediliyor

"Bursa üzüm şırası" tören ve kutlama yemeklerinde, iftar sofralarında ve özel günlerde sunuluyor. Özellikle Bursa'nın diğer ünlü lezzetleri Bursa döner kebabı ve pideli köftenin yanında tercih ediliyor.

Birçok tarihçinin eserlerinde ve gezginlerin yazılarında üzüm şırası hakkında yazılar bulunuyor. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde de Uluabat Gölü kenarındaki üzüm bağlarından ve kırmızı üzüm şırasından bahsediliyor.

Bursa üzüm şırası, çekirdekli siyah kuru üzüm, su ve isteğe bağlı olarak şeker kullanılarak üretiliyor.