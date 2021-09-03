Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 12:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Denizli'de 3,8 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Honaz (Denizli)
Tarih-Saat : 03.09.2021, 12:18:18 TSİ
Enlem : 37.8433 N
Boylam : 29.3135 E
Derinlik : 13.37 km
Detay : https://t.co/Pr6OXMYZ2m@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Saat 12.18'de gerçekleşen depremin 13,37 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
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