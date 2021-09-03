Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 12:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da vakalar arttı, 221 ev karantinada
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 221 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.
Buna göre, farklı mahallelerdeki 221 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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