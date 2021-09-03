Pazartesi başlayacak okullar için öğrenciler genelde aileleriyle kırtasiye malzemelerini heyecan içinde hazırlamaya çalışıyorlar.

Ankara'da kırtasiye denilince ilk akla gelen yerlerden olan Ziraat Mahallesi'nin cadde ve sokaklarında kırtasiye malzemesi satan iş yerlerinde eğitim-öğretim yılı arifesinde hareketlilik gözleniyor.

Öğrenciler, beğendikleri ürünleri sepetlere doldururken, aileler de bütçelerine uygun alışverişin hesabını yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Devlet okulunda masraf 500 lirayı bulabiliyor"

Bu yıl okulların yüz yüze eğitime başlamasının kesinleşmesiyle işlerinde hareketlenme olduğunu dile getiren kırtasiye sahibi Mesut Öztürk, bir öğrencinin kırtasiye masraflarına ilişkin, "Bu masraflarda devlet ve özel okullar arasında fark var. Devlet okulunda bir öğrencinin listesi, 300-400 lira bandında hazırlanabiliyor. Okul çantası fiyatları ise tamamen kişiye bağlı, 60 liradan 400 liraya kadar çanta çeşitleri var. Toplamda ortalama bir öğrencinin kırtasiye masrafı 500 lirayı bulabiliyor" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Öztürk, özel okullarda bu maliyetlerin 1500 liradan aşağı olmadığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Yerli üretim fiyatları aşağı çekti"

Kırtasiye sahibi Öztürk, en çok talep gören ürünlerin boya grubu ve defterler olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Pandemiden ve yeni fonlardan dolayı ithal-yerli ürün dengemizde değişim yaşandı. Önceden her şey Çin'den geliyordu ve hazır bir şekilde satılıyordu. Ama şimdi fonlardan dolayı maliyetler yükselince insanlar arayış içine girdi, "burada ne üretebiliriz?, "burada ne yapabiliriz?" gibi. Bununla birlikte epey yerli marka ortaya çıktı. Hiç olmayan boya çeşitlerini, tamamen ithal olan silgi, kurşun kalem, kuru boya gibi özellikle ağaç grubunda olan ürünü birçok yerli firma ülkemizde şimdi üretiyor."

[Fotoğraf: AA]

Yerli üretimin kırtasiye fiyatlarını aşağı çektiğini vurgulayan Öztürk, yerli üretim yapanların kendilerini geliştirmeleriyle fiyatların ithal ürünlerden uygun olduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]