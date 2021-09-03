Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 11:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hafif ticari araç durağa daldı: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Kasımpaşa'da süratli geldiği iddia edilen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkınca otobüs durağına daldı. 1 kişinin hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandı.
Kaza, saat 10.10 sıralarında Kasımpaşa Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.
Hafif ticari aracın sürücüsü, yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü E.G ise yakalandı. Öte yandan sürücünün kaza anında sara krizi geçirdiği öğrenildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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