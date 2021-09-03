Suriye’nin kuzeybatısında yer alan ve Akdeniz'in hemen yanı başındaki Banyas kentindeki bir rafineride başlayan petrol sızıntısı nedeniyle tüm dikkatler Doğu Akdeniz'e çevrildi.

Uzmanlar, rüzgarın ve akıntının etkisiyle sızıntının denizde hızla yol alarak Türkiye'nin kıyılarını tehdit edeceğini açıklamıştı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Suriye’den sızan petrolün Samandağ sahiline ulaştığını açıkladı.https://t.co/BqgaMrwcOI pic.twitter.com/sIlHsFTRSg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2021

Petrolü andıran madde incelemeye alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinin dün sahil kesiminde petrole benzer siyah ve yapışkan bir madde göründü.

Sahilde ve denizde görülen maddelerden alınan örnekler incelemeye gönderildi.

"Sahillerimize az bir miktar geldi, denizlerimizde kirlilik yok"

Hatay Valisi Rahmi Doğan, incelemeler sonucunda yaptığı açıkmada, "Deniz şartları gereği bir takım atıklar da bizim sahillerimize doğru gelmiş bulunmakta. Bu gelen parçacıklar çok küçük parçacıklar metal para büyüklüğündeki parçacıklar. Bu parçacıklar da arkadaşlarımız tarafından toplanıyor.

Bizim sahillerimize gelen miktar çok az bir miktar. Açık denizdeki yapmış olduğumuz müdahaleyle de bunun önüne geçmiş olduk. Denizlerimizde bir kirlilik yok. Sadece kalıcı bir kirliliğe sebep olmama anlamında çalışma yürütüyoruz. Herhangi bir sorun yok" diye konuştu.

"6 gemiyle temizlik çalışmaları yürütülüyor"

Vali Doğan, açık denizde temizlik çalışmalarının sürdüğünü söyledi:

"Hem denizden hem karadan müdahalemiz devam ediyor. Açık denize sızan bu Fuel Oil öncelikli olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kara sularına doğru ilerliyor. Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğüne bağlı gemilerimiz bu açık alanda temizlik çalışmalarını yürütüyorlar. Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Seyit Onbaşı Atık Toplama Gemisi ve yine bu gemilere benzer donanıma sahip 4 gemi toplam 6 gemiyle birlikte açık denizlerde de bu temizlik çalışması yürütülmekte.

Bu gemilerin kullanacağı birtakım materyaller İskenderun Limanı'na dün ulaştı. 11 konteynerla gelen bu materyaller hem mevcut denizdeki gemilerimiz hem de bu gemilere ilave gelecek gemilerimiz tarafından da kullanılacak."

Denize girmeyin uyarısı yapıldı

Öte yandan, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Suriye’den sızan petrolün Samandağ sahiline ulaştığını açıkladı. Belediye ayrıca kirlilik görülen yerlerde denize girilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.