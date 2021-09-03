Antalya'daki yayla turizminin önemli merkezlerinden biri İkiz Göller...

Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın eteklerindeki göller

yemyeşil bitki örtüsüyle, yörüklerin de yaz aylarındaki konaklama noktalarından biriydi. Ancak kuraklık o gölleri de vurdu.

Göl adeta tarlaya döndü

Sular tamamıyla çekildi, çevredeki bitkiler kurudu.

Sadece kuzeyde bulunan gölün tam orta yerinde az miktarda yeşil bitki kaldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Güneydeki göl ise adeta tarlaya döndü. Sadece birkaç gün önce tur atan bir otomobilin lastik izleri kaldı.

Bölge halkı yağmuru dört gözle bekliyor

Sular çekilince göldeki ördekler de bölgeyi terk etti.

Yörükler ise yüksek hava sıcaklığı nedeniyle daha aşağılara gidemediği için dertli.

Bölge halkı yağışların başlaması ve göllerin eski halini almasını bekliyor.