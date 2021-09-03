Antalya'da kuruyan İkiz Göller adeta tarlaya döndü
Antalya'nın Kaş ilçesindeki İkiz Göller'de sular çekildi. Adeta tarlaya dönen göl yataklarının etrafını saran bitkiler kurudu. Hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan yörükler ise zor günler yaşıyor. İşte doğa harikası İkiz Göller'in son hali...
Antalya'daki yayla turizminin önemli merkezlerinden biri İkiz Göller...
Batı Toroslar'ın en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın eteklerindeki göller
yemyeşil bitki örtüsüyle, yörüklerin de yaz aylarındaki konaklama noktalarından biriydi. Ancak kuraklık o gölleri de vurdu.
Göl adeta tarlaya döndü
Sular tamamıyla çekildi, çevredeki bitkiler kurudu.
Sadece kuzeyde bulunan gölün tam orta yerinde az miktarda yeşil bitki kaldı.
Güneydeki göl ise adeta tarlaya döndü. Sadece birkaç gün önce tur atan bir otomobilin lastik izleri kaldı.
Bölge halkı yağmuru dört gözle bekliyor
Sular çekilince göldeki ördekler de bölgeyi terk etti.
Yörükler ise yüksek hava sıcaklığı nedeniyle daha aşağılara gidemediği için dertli.
Bölge halkı yağışların başlaması ve göllerin eski halini almasını bekliyor.