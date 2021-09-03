Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan firari eski emniyet müdürü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bahadır C'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.
Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski 4. sınıf emniyet müdürü Bahadır C, gizlendiği evde gözaltına alındı.
Bahadır C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele Terör Örgütü Eskişehir
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