İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, meslekten ihraç edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bahadır C'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski 4. sınıf emniyet müdürü Bahadır C, gizlendiği evde gözaltına alındı.

Bahadır C, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​