Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk kara sularına itilen 13 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan 13 sığınmacı kıyıya çıkarıldı.
Dikili ilçesi açıklarında 2 lastik botta sığınmacıların olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki bottaki 13 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler İzmir Yunanistan
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