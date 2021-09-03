Bursa'da hava sıcaklığının düşmesi sonucu hortum meydana geldi.

Hortum, merkez Yıldırım ilçesi inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olayla ilgili şaşkınlığını gizleyemeyen iş yeri sahibi Ömer Yasin Güler, "Daha önce hiç hortum görmedim. Hava sıcaklığı bir anda düşünce hortum oluştu. Allah'tan herhangi bir zararımız olmadı" dedi.

[Fotoğraf: İHA]

Tozu dumana katan hortum, geçtiğimiz yıl merkez Yıldırım İlçesi Otosansit Sanayi Sitesi'nde ağaçları devirmiş, iş yerlerine zarar vermiş ve çok sayıda kişinin yaralanmasına sebep olmuştu.