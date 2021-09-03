Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Van'ın İpekyolu ilçesinde 36 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 2 Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Van'da "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifresi ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince ilçede 3 ikamette yapılan aramalarda, 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
2 organizatör tutuklandı
Organizatör olduğu tespit edilen 2 Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.
Bir haftada 16, sekiz ayda da 91 organizatör hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Van
Sıradaki Haber
4 ilde hava sıcaklıkları azalacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz