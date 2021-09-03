Van'da "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanların deşifresi ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince ilçede 3 ikamette yapılan aramalarda, 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

2 organizatör tutuklandı

Organizatör olduğu tespit edilen 2 Afganistan uyruklu şüpheli tutuklandı.

Bir haftada 16, sekiz ayda da 91 organizatör hakkında işlem yapıldı.