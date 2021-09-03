Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
4 ilde hava sıcaklıkları azalacak
Meteoroloji Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün bölge genelinde havanın az bulutlu olması, rüzgarın genellikle kuzey yönden orta, güney ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Bugün ve hafta sonu sıcaklığın önceki günlere göre hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altına ineceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji Hava Sıcaklıkları Konya Karaman Niğde Aksaray
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