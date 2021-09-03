İstanbul Havalimanı'nda aranan şahıslarla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, yakalanan bir kişinin 24 suç kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"12.08.2021 tarihi saat 16.00 sıralarında İsveç’ten gelen Y.M.K. isimli şahsın yapılan pasaport kontrolünde 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ülkeden kaçtığı anlaşılmış, şahsın yapılan sorgulamasında; “FETÖ/PDY Terör Örgütüne Üye Olma”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini, TBMM’ni, T.C. Yargı Organlarını Alenen Aşağılama” suçları başta olmak üzere toplam 24 adet suç kaydından aranmasının olduğu tespit edilmiştir."

[Fotoğraf: DHA]

Yakalanan şüpheli, gerekli yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.