Adıyaman’da foseptik çukuru kazarken, Orta Çağ'a ait 80 metre uzunluğunda ve 3’e ayrılan bir tünel yapısı bulundu.

Tarihi yapı, Adıyaman’ın Boğazkaya köyünde tesadüfen bulundu. Hacı Güngör isimli vatandaş kayınbabasına ait bahçeye yaptıkları tuvalet için foseptik çukuru kazarken bir delik fark etti.

Deliği genişleterek içeri baktıklarında bir tünel göründü. Müze Müdürlüğü yetkililerine durum hakkında bilgi verildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tünele ip sarkıtılarak girildi

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindeki görevliler, olay yerine gelerek, belirtilen tünele girmek için bir insanın girebileceği kadar açılan delikten iple sarkarak aşağı indi.

Tünele girildiğinde yer yer çökmelerin olduğu fark edildi. Bu çökmelerin bölgede daha önce yapılan su sondajı nedeniyle meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor.

80 metre ve 3 kola ayrılıyor

Tünel içerisinde incelemede bulunan yetkililer, tünelin yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 3 kola ayrıldığını tespit etti.

Çökmelerden dolayı tam uzunluğu tahmin edilemeyen tünelin, askeri amaçla kullanılmış olabileceği tahmin ediliyor.

Müze Müdürlüğü, tünel yapısının tescili için Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna başvuracak.