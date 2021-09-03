Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Okul Sokak'ta yaşandı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde sokakta çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri doğal gaz borusunu patlattı.

Sokakta kısa süreliğine panik yaşanırken, olay yerine itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şeritle kapatarak güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri de doğal gazı keserek borunun onarımını yaptı.