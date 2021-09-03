Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 13:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Roma dönemine ait altın yaldızlı deri kaplı kitap bulundu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Malatya'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu tespit edilen deri kaplama kitap ile Roma taş sütunu ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına ilişkin operasyon düzenlendi.
Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet altın yaldızlı deri kaplama kitap ve 1 adet taş sütunu ele geçirildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
18 tane gümüş sikkeyi satmaya çalıştı
Jandarma ekiplerince yapılan bir başka tarihi eser operasyonunda ise yine elindeki Roma dönemine ait gümüş sikkeleri satmak isteyen 1 şüpheli 18 adet Roma dönemine ait gümüş sikke ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler: Malatya Tarihi Eser
Sıradaki Haber
Aşısız yolcular tren seyahatlerinde PCR sonucunu ibraz edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz