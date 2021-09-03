Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına ilişkin operasyon düzenlendi.

Operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet altın yaldızlı deri kaplama kitap ve 1 adet taş sütunu ele geçirildi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.

18 tane gümüş sikkeyi satmaya çalıştı



Jandarma ekiplerince yapılan bir başka tarihi eser operasyonunda ise yine elindeki Roma dönemine ait gümüş sikkeleri satmak isteyen 1 şüpheli 18 adet Roma dönemine ait gümüş sikke ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.