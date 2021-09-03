Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta 49 el yapımı patlayıcı bulundu
Muş'ta PKK'lı teröristlerce toprağa gömülmüş 49 el yapımı patlayıcı bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Yamaç köyü Derun Tepe bölgesinde "Eren-4 Şehit Jandarma Üstçavuş Serdal Uyanık" operasyonu düzenlendi.
Bu kapsamda dün, toprağa gömülü vaziyette terör örgütüne ait olduğu tespit edilen 49 su borusundan hazırlanmış el yapımı patlayıcı ve 4'lü pil bloğu ele geçirildi.
Etiketler: Muş Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Antalya'da ormanlık alanlara giriş yasağı uzatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz