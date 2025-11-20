Açık 8.4ºC Ankara
TRT Haber, AA 20.11.2025 20:50

İstanbul'da binada yapılan ilaçlama sonrasında 7 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'da 5 katlı binanın bodrum katında yapılan haşere ilaçlamasının ardından fenalaşan 7 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul'da binada yapılan ilaçlama sonrasında 7 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Çınar Mahallesi 1463. Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede haşere ilaçlaması yapıldı.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, ilaçlama nedeniyle aralarında 1 bebeğin de bulunduğu toplamda 7 kişinin zehirlenme şüphesiyle etkilendiğini açıkladı.

Olay yerine 5 ambulans, 1 UMKE aracı ve toplam 17 sağlık personeli yönlendirildi.

Bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından etkilenen kişiker hastaneye kaldırıldı.

Güner, "Tüm vatandaşlarımızın genel sağlık durumları iyidir ve tedavileri sürmektedir." dedi.

 

İlaç İstanbul Zehirlenme
