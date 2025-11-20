Çok Bulutlu 14.6ºC Ankara
Türkiye
AA 20.11.2025 17:17

"Gezen Sinema Tırı" Demirci'de çocuklarla buluştu

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayat geçirilen "Gezen Sinema Tırı" çocuklara sinema heyecanı yaşattı.

"Gezen Sinema Tırı" Demirci'de çocuklarla buluştu
[Fotograf: AA]

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, özellikle çocukları ücretsiz sinemayla buluşturmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında sinema tırı ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde kuruldu.

Etkinlik öncesi sahne gösterileri düzenlenirken, çocuklar dans ve müzik eşliğinde eğlendi. Belediye Başkanı Erkan Kara da programa katılarak çocuklarla birlikte şarkı söyledi.

"Gezen Sinema Tırı" Demirci'de çocuklarla buluştu

İlçede 4 bin öğrencinin katıldığı etkinliklerde "Rafadan Tayfa", "Küçük Amca" ve "Son Anda Kupa Bizim" çocuk filmleri gösterildi.

Başkan Kara, "Gezen Sinema Tırı ile ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelere de giderek her bir çocuğumuza ulaşmayı hedefledik. Demirci'de bu tür kültürel etkinliklerin daha da artması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

