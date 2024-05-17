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Türkiye
AA 17.05.2024 20:43

İstanbul'da beton mikseri ile tramvay çarpıştı

İstanbul Zeytinburnu'nda beton mikseri ile tramvayın çarpışması sonucu seferlerde aksama yaşandı.

İstanbul'da beton mikseri ile tramvay çarpıştı
[Fotograf: DHA]

Seyitnizam Caddesi'nde, İsmail Hakkı Akça'nın geri manevra yaptığı beton mikseri ile Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay çarpıştı.

Tramvayın camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle fenalaşan bir kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Beton mikseri sürücüsü ile vatman, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından söz konusu seferler normale döndü.

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