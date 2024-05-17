Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yağışlı hava etkisini azalttı, sıcaklıklar yükselmeye başladı. Batı bölgelerden başlayarak artan sıcaklıklar, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Cumartesi günü Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri dışında yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Pazar günü için de orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yine Denizli, Niğde, Karaman ve Konya ilçelerinde aralıklı sağanak yağışlar göreceğiz" bilgisini verdi.

Pazartesi günü yağışlar yurdun doğusuyla sınırlı kalacak.

Toz taşınımı uyarısı

Meteorolojinin toz taşınımı uyarısı da var.

Özdemirci, "Özellikle cumartesi günü için Batı bölgelerimizde Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı var yine pazar günü içinde toz taşınımı özellikle Ege Bölgesi'nde yine devam edecek" dedi.

3 büyük ilde hafta sonu yağış yok

Ve üç büyük il... Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu yağış görülmeyecek.

Özdemirci: İstanbul'da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. İzmir'de de genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava olacak üç gün boyunca. Ankara'da Cumartesi günü için yağış beklemiyoruz ama çok kapalı bir hava olacak çok bulutlu bir hava olacak.

Cumartesi günü Ankara 25, İstanbul 22 ve İzmir 28 derece olacak.