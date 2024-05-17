Parçalı Bulutlu 17.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 17.05.2024 20:29

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Türkiye geçen haftadan bu yana yağışlı sistemin etkisi altındaydı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları yurdun batısından başlayarak artmaya başladı. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yağışlı hava etkisini azalttı, sıcaklıklar yükselmeye başladı. Batı bölgelerden başlayarak artan sıcaklıklar, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Cumartesi günü Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kesimleri dışında yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, "Pazar günü için de orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yine Denizli, Niğde, Karaman ve Konya ilçelerinde aralıklı sağanak yağışlar göreceğiz" bilgisini verdi.

Pazartesi günü yağışlar yurdun doğusuyla sınırlı kalacak.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Toz taşınımı uyarısı

Meteorolojinin toz taşınımı uyarısı da var.

Özdemirci, "Özellikle cumartesi günü için Batı bölgelerimizde Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı var yine pazar günü içinde toz taşınımı özellikle Ege Bölgesi'nde yine devam edecek" dedi.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

3 büyük ilde hafta sonu yağış yok

Ve üç büyük il... Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu yağış görülmeyecek.

Özdemirci: İstanbul'da önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklemiyoruz. Genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. İzmir'de de genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava olacak üç gün boyunca. Ankara'da Cumartesi günü için yağış beklemiyoruz ama çok kapalı bir hava olacak çok bulutlu bir hava olacak.

Cumartesi günü Ankara 25, İstanbul 22 ve İzmir 28 derece olacak.  

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Toz Taşınımı
Sıradaki Haber
Antalya'da FETÖ operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:47
Çanakkale açıklarındaki lastik botta 24 düzensiz göçmen yakalandı
21:26
Çiftçilere 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
21:24
İsrail ordusu Gazze'de 1 askerinin daha öldüğünü duyurdu
21:22
Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak
21:19
Putin'den Çin ziyaretinde sınır ötesi bağları güçlendirme çağrısı
21:07
Kanada'da TikTok'un kullanılmaması çağrısı yapıldı
Gazze'nin ez-Zeytun mahallesindeki yıkım görüntülendi
Gazze'nin ez-Zeytun mahallesindeki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Tayvan Parlamentosu'nda bir milletvekili belgeleri alıp kaçtı
Tayvan Parlamentosu'nda bir milletvekili belgeleri alıp kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ