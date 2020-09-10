Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da beslenmesi ve ticareti yasak olan 6 piton ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 6 piton yılanı ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de, 2 kişinin sosyal medya üzerinden nesli tehlike altında olan yabani hayvan satışı yaptığını ve bu hayvanları evlerinde beslediklerini tespit etti.
Polis ekipleri, eve yaptığı operasyonda 6 piton yılanını ele geçirildi.
Muhafaza altına alınan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 kişiye adli işlem yapıldı.
Etiketler: piton istanbul emniyet müdürlüğü İstanbulSon Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 17:27
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