İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de, 2 kişinin sosyal medya üzerinden nesli tehlike altında olan yabani hayvan satışı yaptığını ve bu hayvanları evlerinde beslediklerini tespit etti.

Polis ekipleri, eve yaptığı operasyonda 6 piton yılanını ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 2 kişiye adli işlem yapıldı.