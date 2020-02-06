İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur şeklinde devam eden yağışlar, yerini karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara bıraktı.

Anadolu Yakası'nda Ümraniye, Kadıköy, Beykoz, Kartal ve Çekmeköy'de yağış, karla karışık yağmur şeklinde görülüyor.

Aydos Ormanı ve Çamlıca Tepesi gibi yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Avrupa Yakası

Kentin Avrupa Yakası'nda da Eyüpsultan, Sarıyer ve Silivri'de bazı bölgelerde kar yağışı görülüyor. Zeytinburnu, Fatih ve Bakırköy ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

[Yurt genelinde 5 günlük hava durumu]

Cumartesi öğle saatlerine kadar devam edecek

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son değerlendirmelere yer verildi.

Değerlendirmelere göre İstanbul'da Cuma günü hava, genellikle parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden sonra Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk hava ile kar yağışının başlayacağı, Cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kentte kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlerinden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 kilometre/saat), cumartesi gününden itibaren hızını hafifleterek kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesinin beklendiği aktarıldı.

Sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek

Açıklamada ayrıca, kuvvetli kuzeybatılı rüzgarlarla birlikte hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (10-15 derece) düşerek, gelecek hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği bilgisi verildi.

Hafta sonu gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle il genelinde buzlanma ve don olayı beklendiği aktarılan açıklamada, "Cuma günü akşam saatlerinde başlayıp cumartesi günü öğle saatlerine kadar devam edecek kar yağışının, Avrupa Yakası ve güney kıyılarında 1-3 santimetre, Anadolu Yakası'nın iç ve kuzey kesimlerinde 3-5 santimetre örtü bırakması tahmin edilmektedir." denildi.