Parçalı Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.03.2025 18:39

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, tedbir kararları kapsamında kentte 26 Mart Çarşamba gününe kadar kapalı olacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

Valilikten yapılan açıklamada, 19 Mart'ta alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği belirtildi.

Yeni karar doğrultusunda bugün saat 16.00'dan itibaren, tedbirler sona erene kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

"Fevzipaşa Caddesi, Macar Kardeşler Caddesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, Sahil Kennedy Caddesi, Samatya-Sirkeci arası, Reşadiye Caddesi, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddelere çıkan bütün yollar ile Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü ve buraya çıkan tüm yollar."

Açıklamada, kapatılan yollara alternatif güzergah olarak 10.Yıl Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi ve E-5 D-100 kara yolunun kullanılabileceği kaydedildi.

ETİKETLER
İstanbul Valiliği İstanbul
Sıradaki Haber
Konya'da 6 katlı bina çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:19
Bakan Fidan: İsrail üzerindeki baskının artırılması gerekmektedir
19:06
DMM, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı" iddialarını yalanladı
18:38
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında bazı şüphelilerle ilgili tutuklama kararına ulaşıldı
18:28
TCMB ile Türkiye Bankalar Birliği arasında teknik toplantı yapıldı
17:52
Papa Franciscus taburcu edildi
18:08
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili çarşamba günü seçilecek
Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor
Katil İsrail ordusu, Filistinlileri zorla göç ettiriyor
FOTO FOKUS
Ekrem İmamoğlu Marmara Cezaevi'ne sevk edildi
Ekrem İmamoğlu Marmara Cezaevi'ne sevk edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ