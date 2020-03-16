İstanbul'da Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Fatih Sultan Mehmet, Florya Kız Yurdu ve Kanuni Sultan Süleyman öğrenci yurtları, Avrupa'dan gelebilecek yolcuların karantinaya alınması için tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bu kapsamda Güngören'deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, Florya Kız Yurdu ve Başakşehir'de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin yurtları boşaltılmaları istendi.

Öğrencilerin eşyalarını alarak yurdu boşaltmalarının ardından ekiplerce dezenfekte çalışması yapılacak.

Hijyen çalışmalarının ardından Avrupa'dan gelebilecek yolcuların burada karantinaya alınması öngörülüyor.

Sözkonusu yurtlarda kalan öğrencilerin çoğunun daha önce okulların tatil edilmesi kararı üzerine yurtlardan ayrıldığı, kalan yüzde 10 oranındaki öğrencilerin bir kısmının akraba ve arkadaşlarının yanında kalmayı tercih ettiği, kalacak yer sorunu yaşayan öğrencilerin ise diğer yurtlara nakledildiği öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'ya geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci olarak bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların, bugün saat 17.00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklere başvurması durumunda, 17 Mart Salı günü saat 00.00'a kadar Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacakları kaydedildi.

Bu amaçla İstanbul’da misafir edilecek vatandaşlar için geçici olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı, KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu'nun tahsis edildiği belirtildi.

Bu yurtlardaki öğrencilerin ise geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirildiği ifade edildi.