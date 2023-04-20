İstanbul'da bayram öncesi 'huzur uygulaması' yapıldı

İlçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinde görevli polislerin katılımıyla başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

Sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirilen kontrol noktalarında durdurulan araçlar da polislerce arandı.

Helikopter destekli denetimlerde narkotik köpekleri de kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri de botla denizde uygulama yaptı.

Kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem

Sivil trafik polisleri, TEM otoyolu Ankara istikameti Dudullu kavşağında dron destekli denetim gerçekleştirdi.

Denetimde, dronla emniyet şeridi ihlali yaptığı ve emniyet kemeri takmadığı belirlenen sürücülere ceza kesildi.

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan, bayramı şehir dışında geçirmek isteyenler nedeniyle TEM otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.