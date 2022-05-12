TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine seyir halinde bulunan Emre Ayat yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da kazayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Emre Ayat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.