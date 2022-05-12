Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 02:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine seyir halinde bulunan Emre Ayat yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da kazayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Emre Ayat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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