İstanbul'da ATM'lere sahte dolar yatıran 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin 33 sahte 100 doları, bir bankaya ait ATM'nin para yerleştirme haznesine hileli yöntemlerle yerleştirip haksız kazanç elde ettiklerinin belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Bankaya yatırılan 3 bin 300 dolar Merkez Bankasına gönderilirken, yapılan incelemede bu dolarların sahte olduğu anlaşıldı.

Ayrıca ATM'ye yatırılan sahte dolarların mobil bankacılık işlemiyle liraya çevrildikten sonra üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden 2'si işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 9'u adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.