Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 07.01.2024 10:09

Çanakkale'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi, yol kapandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde fırtına ve sağanak nedeniyle kent merkezinde ağaç yola devrildi. Kapanan yol, Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından ağacın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Çanakkale'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi, yol kapandı

Meteorolojinin fırtına ve sağanak uyarısı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde etkili oldu.

Gece saatlerinde etkisini arttıran fırtına ve sağanakla birlikte kent merkezinde bir cadde üzerinde ağaç yola devrildi, yol trafiğe kapandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Ezine Belediyesi Acil Durum İhbar Hattına gelen ihbar üzerine bölgeye Ezine Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu devrilen ağaç yoldan kısa sürede kaldırılarak, yol tekrar trafiğe açıldı.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, Ezine’de etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ekiplerin gece boyu görevinin başında olduğu belirtti.

ETİKETLER
Çanakkale Fırtına Yağış Meteoroloji
Sıradaki Haber
Sarıkamış şehitlerini anma yürüyüşü düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:10
Tekirdağ'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
11:08
Marmara ve Akdeniz için "fırtına" uyarısı
11:08
Geçen yıl 12 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı yapıldı
11:01
Muz dolu konteynerde 77 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:58
MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video
10:51
İstanbul'da ATM'lere sahte dolar yatıran 4 şüpheli tutuklandı
Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla yürümek için Sarıkamış'ta toplandı
Türkiye "Bu toprakta izin var" temasıyla yürümek için Sarıkamış'ta toplandı
FOTO FOKUS
MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video
MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ