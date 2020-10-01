İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, hava, kara ve denizden gerçekleştirilen uygulamanın 157 noktada, 1394 personel, 1 hava ekibi, 4 eğitimli dedektör köpeği ve 2 Deniz Limanı Şube botu katılımıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 141 bin 946 kişinin GBT sorgulamasının yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 303 şüpheli ile 206 yoklama kaçağının yakalandığı belirtildi.

19 bin 505 araç ve 275 motosikletin kontrol edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"852 araca işlem yapılmış, toplamda 29 araç trafikten men edilmiş, 170 bin 472 lira para cezası uygulanmıştır. 919 umuma açık iş yeri denetlenerek 3 iş yerine işlem yapılmış ve 3 bin 180 lira idari para cezası uygulanmıştır."

Açıklamada, 37 adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 177 adet fişek, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen paranın ele geçirildiği ifade edildi.