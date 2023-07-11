İstanbul'da alev alan otomobil tekstil atölyesine çarparak durabildi

Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak'ta Kaya Agdaş'a ait park halindeki otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Yanan otomobil hareket ederken, sürücü Ağdaş araçtan indi.

Yanarak ilerleyen otomobil, kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, tekstil atölyesinin kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.