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Türkiye
Meteoroloji, TRT Haber 11.07.2023 07:52

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor

Kuvvetli yağışlar bugünden itibaren azalıyor. Hava sıcaklıklarının ise 4 ila 6 derece artarak yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere tüm vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkıyor

Yurdun kuzey kesimlerinde etkili olan yağışlı sistem bugünden itibaren yerini güneşli havaya bırakacak. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bugün yurdun büyük bölümünün az bulutlu ve güneşli, Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Yarından itibaren ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

En yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 35, İstanbul'da 36, Samsun'da 28, İzmir'de 40, Antalya'da 43, Adana'da 42, Diyarbakır'da 41 dereceye kadar yükselecek. 

Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklık rekorları daha da artacak
Dünya Meteoroloji Örgütü: Sıcaklık rekorları daha da artacak

Meteoroloji'den sıcak hava uyarısı

Meteoroloji, sıcak hava dalgası nedeniyle, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul Valiliği'nden 'sıcaklık' uyarısı
İstanbul Valiliği'nden 'sıcaklık' uyarısı

Güneş çarpması nedir?

Güneş çarpması; aşırı sıcak sonucu beden ısısını ayarlayan mekanizmanın bozulmasına bağlı meydana gelen ciddi bir rahatsızlıktır. Hemen müdahale edilse bile ölümcül olabilir ya da kalıcı zararlar verebilir. Aşırı sıcaklığın yanında nem oranının da yüksek olması (%70’in üzeri), güneş çarpmasında etkili bir rol oynar. Güneş çarpması özellikle yaşlı ve çocuklar için daha tehlikelidir.

Güneş ışınları; ultraviyole, görünür ve enfraruj ışınlarından oluşmaktadır. İnsan sağlığı açısından en etkili ışın ultraviyole ışınlarıdır. Ülkemizde genellikle yaz ayları ve gündüz 1100-1500 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır. Güneş çarpmasının en sık görüldüğü yerler, sıcak ve nemli deniz sahilleridir.

Belirtileri

Uzun süre güneş altında kalınmış ise aşağıda verilen belirtiler güneş çarpmasını işaret eder.

*Hastanın ateşi 39-41 dereceye kadar çıkabilir.

*Davranış, anlama ve algılama bozuklukları oluşur.

*Kalp atışları düzensizdir.

*Şiddetli baş ağrısı, bulantı ve kusma yapabilir.

Nasıl Korunmalı?

Güneş çarpmasından korunmak için aşağıda verilen tavsiyelere uymak gerekmektedir.

*Genel Müdürlüğümüzce sıcak ve UV (ultraviyole) ışınları için uyarı verilen bölge ve günlerde mümkün olduğunca güneşten kaçınmalı, zorunlu olmadıkça 11.00-15.00 saatleri arasında dışarıya çıkılmamalıdır.

*Aşırı sıcaklarda gölgede bulunulmalı, ağır işler ve spor yapılmamalıdır.

*İnce, açık renkli bol elbiseler giyilmeli, şemsiye veya geniş kenarlı şapka kullanılmalıdır.

*İmkanlar ölçüsünde sık duş alınmalıdır.

*Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınmalı ve bol bol sıvı tüketilmelidir.

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