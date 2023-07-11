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Türkiye
AA 11.07.2023 06:31

Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 zanlıya şafak operasyonu

Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Yaklaşık 350 polisin katıldığı operasyona dron da destek veriyor.

Mersin'de çeşitli suçlara karışan 74 zanlıya şafak operasyonu
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, çeşitli suçlara karışan faillerin yakalanması ve olaylara ilişkin delillerin ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de aralarında bulunduğu çeşitli suçlara karışan 74 zanlının kimliği tespit edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Şüphelilerin adreslerine şafak vakti operasyon düzenlendi. Dron destekli operasyona 111 ekipten yaklaşık 350 polis katıldı.

Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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