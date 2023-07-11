Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Yaşar A. yönetimindeki otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 17. kilometresindeki Yenikent Kavşağı'nda, Adem G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Hamit A., Ramazan A., Cemile Ö. ve Yılmaz Ö., 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.