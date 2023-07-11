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Türkiye
AA 11.07.2023 06:24

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Yaşar A. yönetimindeki otomobil, Gediz-Uşak kara yolunun 17. kilometresindeki Yenikent Kavşağı'nda, Adem G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki Hamit A., Ramazan A., Cemile Ö. ve Yılmaz Ö., 112 Acil Sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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