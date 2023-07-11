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Türkiye
AA 11.07.2023 06:40

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 2 kişiye silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Pınartepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi'nde M.M. ile arkadaşına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri M.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ismi öğrenilemeyen yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

M.M'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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