İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Pınartepe Mahallesi Sahil Yolu Caddesi'nde M.M. ile arkadaşına, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

Şüpheliler otomobille olay yerinden uzaklaşırken ihbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri M.M'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi, ismi öğrenilemeyen yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

M.M'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.