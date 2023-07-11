Zonguldak'ta yayaya çarpan otomobil tarlaya devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

M.K'nin kullandığı otomobil, Çaydeğirmeni mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nazide Oruç'a çarptıktan sonra mısır tarlasına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. ve H.K. ile Nazide Oruç yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nazide Oruç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlandı.