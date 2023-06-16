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Türkiye
AA 16.06.2023 10:21

İstanbul'da 96 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da, düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda yakalanan 96 kişi, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İstanbul'da 96 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'da düzensiz göçmenlere yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 96 kişi, İl Göç İdaresine teslim edildi.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede düzensiz göçmen durumunda bulunan yabancı uyruklu kişilerin kaldığı evlerin tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Evlerini düzensiz göçmenlere veren şüpheliler gözaltında

Çalışmalar sonucu kent genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Evlerini düzensiz göçmenlere veren 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bağcılar'da 57 kişi yakalandı

Bağcılar'daki denetimlerde ise ülkeye kaçak olarak giriş yapan, vize ihlali bulunan ve yasal kalış süresini ihlal etmiş 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Söz konusu çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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