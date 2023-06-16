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Türkiye
İHA 16.06.2023 09:49

Ekmek almaya giden çocuk evden 30 kilometre uzakta bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesindeki evinden ekmek almak için çıkan 8 yaşındaki çocuk, evinden 30 kilometre uzaklıkta bulundu.

Ekmek almaya giden çocuk evden 30 kilometre uzakta bulundu
[Fotograf: İHA]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinden sabah saatlerinde ekmek almak için çıkan Eren E. uzun süre evine dönmedi. Eren E.’nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Eren E.’yi bulmak için geniş çaplı çalışma başlatırken, çocuğun izine mahallede rastlanmadı. Evinden 30 kilometre uzaklıkta bulundu Eren E.'nin ailesini ve arama ekiplerini sevindiren haber, polis ekiplerinden geldi.

Ekiplerin aradığı Eren E., evinden 30 kilometre uzakta bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri tarafından bulundu. Eren E., ailesine teslim edildi. 
 

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