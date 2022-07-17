Camları kırık, duvarları rutubetli...

Harabeyi andırsa da 700 yıllık geçmişiyle kültürel bir miras.

İstanbul Beyoğlu'ndaki Podesta Sarayı 7 milyon dolara satışa çıkarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

"Türkiye ile İtalya'yı birbirine bağlayan çok özel bir yapıdır"

Podesta Sarayı 1314 yılında Galata'da Cenevizliler tarafından yapıldı.

19. yüzyılda Osmanlı'nın imar faaliyetleri kapsamında ön cephesi değiştirildi.

Cumhuriyet döneminde iş hanı ve atölye olarak kullanıldı.

Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, "İstanbul mimarisi için çok önemli. Yarısı Osmanlı yarısı Cenova Bizans devrinde inşa edilmiş bir hatıra olarak Türkiye ile İtalya'yı birbirine bağlayan çok özel bir yapıdır" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Saray hırsızlar tarafından talan edildi

Yıllar içinde sarayın bir kısmı bakımsızlık nedeni ile yıkıldı, hırsızlar tarafından talan edildi.

Podesta Sarayı görkemli günlerine dönmeyi bekliyor.