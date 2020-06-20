İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstatistik Ofisi, İtfaiye Daire Başkanlığının verilerinden yararlanarak hazırladığı Haziran 2020 İstanbul İtfaiye İstatistikleri Bülteni'ni yayınladı. Bültende şu sonuçlara yer verildi:

Geçen yıla göre yüzde 2 azalma

2019 yılı ilk beş aylık döneminde 7 bin 980 yangın kaydedildi. 2020 yılının ilk beş ayında meydana gelen toplam yangın sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalışla 7 bin 788 olarak belirlendi.

2019 yılında İstanbul'daki yangınların yüzde 69,7'si Avrupa yakasında, yüzde 30,3'ü ise Anadolu yakasında meydana geldi. 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, Anadolu yakasındaki 2 bin 502 yangın toplam yangınların yüzde 32,1'ini; Avrupa yakasındaki 5 bin 286 yangın ise yüzde 67,9'unu oluşturdu.

2020 yılının ilk beş aylık döneminde, Anadolu yakasında en fazla 341 yangın ile Pendik, en az 22 yangın ile Adalar'da gerçekleşti. Avrupa yakasında, en fazla 409 yangın ile Esenyurt, en az 81 yangın ile Bakırköy'de meydana geldi.

Yangın nedeni olarak ilk sırada sigara var

Yapılan açıklamada yangınların en çok sigaradan çıktığı belirtilerek,"2020 yılının ilk beş aylık döneminde, sigara nedeni ile 2 bin 670, elektrik nedeni ile 2 bin 382 ve kasıt nedeni ile 552 yangın oldu.

Çocukların ateşle oynaması ile 128 ve parlama nedeni ile 120 yangın çıktı. Sigara yangınlarında en fazla Küçükçekmece, Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa ilçeleri yer aldı. Sigara yangınlarının en az görüldüğü ilçeler ise Adalar, Silivri ve Şile.

Bu yılın ilk 5 ayında en fazla sigara yangını Ziya Gökalp ve İnönü mahallerinde oldu. Bu mahallelerin dışında Halkalı Merkez'de 46, Aydınlı'da 44 ve Güvercintepe mahallesinde 43 yangın geçekleşti.

Yangına müdahale süresi ortalama 5 dakika

Yapılan açıklamada itfaiye aracının yangına ortalama müdahale süresinin detayları da yer aldı.

O detaylar, "İtfaiye aracının yangına ortalama müdahale süresi en fazla olan ilçeler Şile, Silivri, Beykoz ve Çekmeköy oldu.

Ortalama müdahale süresi Adalar'da 2 dakika 49 saniye, Fatih'te 3 dakika 45 saniye, Güngören'de 4 dakika 6 saniye ve Bahçelievler'de 4 dakika 22 saniye olarak gerçekleşti. 2020 yılının ilk beş aylık döneminde en fazla yangın ocak ayında, en az yangın mayıs ayında gerçekleşti.