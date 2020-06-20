Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, ilçede yapılacak Olimpik Sporcu Fabrikası ile Altındağ'da sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İlçede büyük oranda genç nüfusun olduğunu belirten Balcı, gençlerin spor ve sanatla vakitlerini değerlendirebilmeleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte Olimpik Sporcu Fabrikasını hayata geçireceklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile gerçekleştirdikleri toplantıda ilçede spor tesisleri yapılmasına karar verildiğini söyleyen Balcı, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız bu projeyi dile getirerek, 'Altındağ'da başlayacak bu çalışmayı bütün Türkiye'de yaygınlaştıralım' ifadesinde bulundu. Adeta bir fabrika gibi çalışacak bu tesiste, gençlerimizin hangi spor dallarına yatkın olduklarını tespit edip sonra onları antrenman imkanlarıyla hocalarıyla buluşturacağız. Çeşitli spor aktivitelerinin aynı anda yapılabileceği büyük bir tesisi inşallah Altındağ'da hayata geçireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Bir yıl içerisinde tamamlanacak

Balcı, projelendirme çalışmaları tamamlanan, ihale süreci de ilerleyen günlerde başlayacak olan tesisin bir yıl içerisinde inşaatının tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Yapımına kısa süre içerisinde başlanacak tesisin, olimpiyatlara hazırlanan sporculara yönelik bütün imkanları içinde barındıracağını belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Özellikle bizim insanımızın yatkın olduğu belli spor dalları başta olmak üzere, potansiyel içeren belli spor dallarını da içerecek şekilde burası faaliyette bulunacak. Okçuluktan tutun da tekvando, güreş de dahil olmak üzere çok farklı branşlarda çocuklarımız yetişebilecek. Bizleri uluslararası müsabakalarda temsil edecek, olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırabilecek branşlarındaki sporcular için bu projenin ve tesisin çok imkanlar sunacağına inanıyoruz. Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu, bu konuda ciddi bir irade ortaya koydu. Kendisine bu anlamda teşekkür ediyorum. Yeni sporcuların, Altındağ'dan yetiştiğini hep birlikte göreceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Yatay mimariye uygun konutlar

Ankara'nın en eski yerleşim merkezi olmasından dolayı ilçede gecekondu sayısının nispeten fazla olduğuna dikkat çeken Asım Balcı, modern yapıları ilçeye kazandırmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Balcı, Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan Cin Deresi bölgesinde başlatılan dönüşüm çalışmaları kapsamında TOKİ ile 451 konut inşa etmeye başladıklarını söyleyerek, "Bu bölgede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği gibi yatay mimariye uygun bir şekilde 4 veya 5 kat ortalama yükseklikteki yaşam merkezinde, alışveriş mekanları, ibadethane, spor merkezleri ve yeşil alanlar ile beraber bütünleşen yeni bir şehir orada inşa etmiş olacağız. Bu Ankara'da da örnek bir uygulama olacak" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Dönüşüm çalışmalarının devam ettiği ikinci alan olan Gültepe Mahallesi sınırları içerisindeki Aktaş bölgesinde de TOKİ ile ortaklaşa yatay mimariye uygun 310 konut inşa edeceklerini vurgulayan Balcı, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulundan alınan izin ile Ankara Kalesi içerisinde ve eteklerinde bulunan 100 konutun yıkımının tamamlandığını ve 100 konutun daha yıkımı için kurula izin başvurusu yaptıklarını belirtti.