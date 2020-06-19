Geriden gelen Başakşehir maç fazlasıyla lider
Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü'nü geriden gelerek 2-1 yenen Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig'in 28'inci haftasında MKE Ankaragücü sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.
Gençlik ve Spor bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ında izlediği karşılaşmayı Medipol Başakşehir 2-1 kazandı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 12. dakikada Gerson Rodrigues penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekibin golü 59. dakikada Aleksic'ten geldi. 73'te Edin Visca, Başakşehir'i 2-1 öne geçirdi.
MKE Ankaragücü, ligde 24 puanla 17. sırada yer alıyor. Lider Trabzonspor'la aynı puanda (56) olan Medipol Başakşehir ise ligde 2. sırada bulunuyordu.
Bu sonucun ardından 17. sıradaki Ankaragücü 24 puanda kaldı. 3 puanı alan Başakşehir ise maç fazlasıyla Trabzonspor'un önünde zirveye oturdu.
Başakşehir'in tecrübeli ismi Martin Skrtel, Anakaragücü karşısında gördüğü sarı kart sonrası Galatasaray mücadelesinde cezalı duruma düştü.