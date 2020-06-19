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Roman Bürki 2023'e kadar Borussia Dortmund'da
[Fotoğraf: AA]
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da kaleci Roman Bürki'nin sözleşmesini 30 Haziran 2023'e kadar uzattı.
Borussia Dortmund Kulübü, 29 yaşındaki İsviçreli milli file bekçisi Bürki'nin 2021'de bitecek kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Bürki, Almanya'nın Freiburg takımında oynadıktan sonra 2015'te Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.
Takımıyla şu ana kadar 206 resmi maça çıkan Bürki, bunların 75'inde kalesini gole kapattı.
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