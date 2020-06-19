Avrupa’da COVID-19 salgının ilk ciddi şekilde etkilediği ülke olan İtalya’da önlemler çerçevesinde 9 Mart itibarıyla durdurulan Serie A, 103 gün sonra yarınki Torino-Parma maçıyla perdelerini açacak.

Başlaması için İtalyan futbol camiasının, hükümet üzerinde yoğun baskı kurduğu Serie A'nın 2019-2020 sezonu yoğun ve sıkışık bir maç takvimiyle tamamlanacak.

20 Haziran'daki Torino-Parma müsabakasıyla başlayacak olan ligde, takımlar ortalama üç günde bir lig maçı oynayacak.

2 Ağustos’taki 38'inci ve son hafta maçlarıyla tamamlanması planlanan sezonun kalanında oynanması gereken toplam 124 karşılaşma bulunuyor.

Juventus lider, Lazio ve Inter ise takipte

Salgın nedeniyle maçlara 26. hafta itibariyle durdurulan ligde Juventus, 63 puanla lider durumda. Son 8 yılın şampiyonu siyah-beyazlılar, 1 puan geriden başkent ekibi Lazio takip ediyor.

Ligin başında haftalarca Juventus ile liderlik için çekişen Inter ise bir maç eksiğiyle 54 puanla 3. sıradan zirveyi izliyor.

Son 8 yıldır ligde şampiyonluğu kimselere bırakmayan Juventus’un mu yoksa son 21 haftadır yenilgi yüzü görmeyerek salgın öncesinde büyük çıkış yakalayan Lazio’nun mu ya da eski Juventuslu Antonio Conte idaresindeki Inter’in mi ipi göğüsleyeceği merak konusu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği 36 puanlı Milan ile diğer milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin’in takımı 45 puanlı Roma ise ligi gelecek yıl Avrupa kupalarına gidecek bir noktada tamamlama mücadelesi veriliyor.

Diğer yandan Serie A’da top koşturan milli futbolculardan Juventus’ta forma giyen Merih Demiral’ın ocak ayında geçirdiği sakatlık buna bağlı tedavi süreci ediyor.

Küme düşme hattında ise Brescia 16, Spal ise 18 puanla ligin dibine demir atmışa benziyor.

Ligde şampiyonluk düğümü 18-20 Temmuz’da çözülebilir

Serie A’da şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren hafta olarak öne çıkan 34. haftanın maçları ise 18-20 Temmuz'da oynanacak.

Söz konusu haftada, 19 Temmuz Pazar günü; Roma-Inter, 20 Temmuz Pazartesi ise Juventus-Lazio müsabakaları yapılacak.

Paulo Dybala virüsü 45 günde yenebildi

Kovid-19’dan İtalyan futbol camiası da etkilendi. İtalyan basınında yer alan ve açıklanan bilgilere göre salgın döneminde Serie A’dan 20’yi aşkın kişiye virüs bulaştı.

Virüsü ilk kapan oyuncu Juventuslu Daniele Rugani oldu. Ülke genelinde sıkı karantina tedbirlerinin uygulanmaya başladığı 10 Mart’tan bir gün sonra yapılan testlerde sonucu pozitif çıkan Daniele Rugani, karantinaya alındı. Rugani’nin ardından pek çok kulüp futbolcularını testten geçirirken, Sampdorialı Manolo Gabbiadini de virüsün bulaştığı ikinci futbolcu oldu. Gabbiadini’nin testinin de 12 Mart’ta pozitif çıktığı açıklandı.

Salgın boyunca Juventus’tan; 3 futbolcuya, Sampdoria’dan 7 futbolcu ve 3 teknik heyet üyesine, Fiorentina’dan 3 futbolcu, 3 de teknik heyet görevlisine, Torino’dan 1 görevliye, Hellas Verona, Milan, Atalanta’dan 1’er oyuncuya Kovid-19 teşhisi konuldu.

Ayrıca ligin flaş ekiplerinden Atalanta’nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini de kısa süre önce yaptığı açıklamayla mart ayında Kovid-19’a yakalandığını duyurmuştu.

Futbolcular arasında virüsü en zor atlatan Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala oldu. 4 kez testten geçirilen Dybala, 45 günlük tedavinin ardından iyileşebildi.

25. ve 27. hafta programı

Serie A perdelerini, salgının ülkede başladığı Şubat ayının son günlerinde tedbiren ertelenen 25. haftadan kalan 4 maçla açacak.

Buna göre, yarın Torino-Parma (TSİ 20.30), Hellas Verona-Cagliari (TSİ 22.45), 21 Haziran Pazar ise Atalanta-Sassuolo (TSİ 20.30) ve Inter-Sampdoria (TSİ 22.45) karşılaşmaları oynanacak.

Başbakan Giuseppe Conte’nin 9 Mart’ta duyurduğu kararname ile ülkede ilan edilen sıkı karantina tedbirleri çerçevesinde seyircisiz oynanan 26. hafta maçlarının ardından tamamen duran sezona 22-24 Haziran’da 27. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Ligde 27. haftanın programı ise şöyle:

22 Haziran Pazartesi: Fiorentina-Brescia, Lecce-Milan, Bologna-Juventus.

23 Haziran Salı: Hellas Verona-Napoli, Spal-Cagliari, Genoa-Parma, Torino-Udinese.

24 Haziran Çarşamba: Inter-Sassuolo, Atalanta-Lazio ve Roma-Sampdoria.

İtalya'da salgın nedeniyle futbolun yeniden durması durumunda ise İtalya Futbol Federasyonu, lig şampiyonunun ve küme düşen takımların belirlenmesi için play-off ve play-out maçlarının yapılacağını, zaman darlığından ötürü maçların hiç oynanmaması durumunda ise bilgisayar algoritmasına (yazılım) başvurulacağını açıklamıştı.