Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar.

2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz.

Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Öyle bir şey olmaz.

Federasyon seçimleriyle ilgili çalışıyoruz. Hukukçular süreci yürütüyor.(Olimpiyatların ertelenmesi) İlk kez karşılaşılan bir durum.