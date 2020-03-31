Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da 29 bin 400 kaçak maske ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da polis ekiplerince iki adrese yapılan operasyonda 29 bin 400 kaçak maske ele geçirilirken, iş yerleri mühürlendi.
Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanarya Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde izin belgesiz sağlık maskesi üretimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen baskında 5 bin 400 sağlık maskesi, maske üretiminde kullanılan kumaşlar ve paketlemede kullanılan çok sayıda boş kutu ele geçirildi.
Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesine düzenlediği baskında 24 bin maske, maske üretiminde kullanılan rulo halde 3 top kumaş bez ele geçirildi.
İş yerleri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.
Etiketler: operasyon kaçak maske ele geçirildiSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:57
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