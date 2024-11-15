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Türkiye
TRT Haber 15.11.2024 08:21

İstanbul'da 242 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen “KALKAN-29 ”operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı.

İstanbul'da 242 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

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