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HABER GİRİŞ
15.11.2024 08:21
, 15.11.2024 08:23
SON GÜNCELLEME
15.11.2024 08:23
İstanbul'da 242 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde düzenlenen “KALKAN-29 ”operasyonunda 242 düzensiz göçmen yakalandı.
[Fotoğraf: AA Arşiv]
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