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Türkiye
DHA 15.11.2024 04:46

İzmir'de ilaçlama yapılan apartmandaki bebek hayatını kaybetti

İzmir'de bir apartmanda haşere ilaçlanması sonrası rahatsızlanan bir bebek hayatını kaybetti. Bebeğin annesi ve babası da ilaçlamadan etkilendi. Apartmanda yaşayan bir kişinin tedavisine devam ediliyor. İlaçlama işlemini yapan 3 firma personeli gözaltına alındı.

İzmir'de ilaçlama yapılan apartmandaki bebek hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Olay, 12 Kasım'da Konak ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Apartman sakinleri, bir firmaya haşere ilaçlaması yaptırmak istedi. Yapılan ilaçlandırmanın ardından apartmanda oturanların bir kısmı rahatsızlandı.

Bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ilaçlamada, apartman 1 yaşındaki bebek zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'de ilaçlama yapılan apartmandaki bebek hayatını kaybetti

İlaçlamadan etkilenen bebeğin annesi R.K. ve babası R.K. ile birlikte binada oturan G.U., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Anne R.K. ve baba R.K. taburcu edilirken, G.U.'nun ise Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, apartmanı ilaçlayan firmanın 3 personeli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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